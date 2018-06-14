ВИДЕО DELFI: "Слушать врачей и пить витаминки". История семилетней девочки из Таллинна, победившей рак

Онкологическое заболевание у Марты Ремизовой диагностировали в 2016 году. На тот момент ей было всего 5 лет. Спустя два года борьбы с раком, Марта победила! О том, как семья столкнулась с недугом и пережила его, а также какое осознание пришло после пережитого, смотрите в сюжете Delfi.

Диагноз “рак” ставится в Эстонии по-прежнему часто.

У Больничной кассы есть свои модели, на основании которых решается, какое лечение (лекарство) укладывается в государственную страховую защиту. Но льготы не распространяются на многие новые медикаменты.

Kingitud elu — это спасительная соломинка для онкобольным, которым не может помочь Больничная касса Эстонии. Если вы хотите помочь онкобольным, то это вы можете сделать, перейдя по ссылке.