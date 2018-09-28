ВИДЕО DELFI: Сколько лет проживет министр здоровья и труда? На Дне здоровья прогнозировали продолжительность жизни

Лабиринт прошла министр здоровья и труда Рийна Сиккут. Двигаясь через свое время сна, питание и другие показатели образа жизни министр вышла за дверь, которая сообщила ей прогнозируемую продолжительность жизни.

Каков был результат министра Сиккут? Каким должен быть образ жизни, чтобы прожить больше 100 лет? Смотрите видео!