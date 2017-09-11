ВИДЕО DELFI: Симсон: Ивановой дали еще три часа, чтобы отказаться баллотироваться и остаться в партии

Вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон сегодня после решения правления об исключении Ольги Ивановой из партии сказала, что Ивановой сегодня дали еще три часа, чтобы отказаться баллотироваться против партии и сохранить место в ней.

На вопрос, останется ли Иванова во фракции Центристской партии в Рийгикогу, Симсон пока не смогла дать однозначного ответа. "Это в ближайшие дни решит фракция", — сказала она.

Иванова же сказала, что ее печалят двойные стандарты Центристской партии, и посчитала подлым поведение членов партии по отношению к своим коллегам.

Иванова подтвердила, что собирается оспорить решение на конгрессе, и не исключает, что продолжит ходить и на собрания правления, откуда ее по Закону о некоммерческих объединениях без решения конгресса исключить нельзя.