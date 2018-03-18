ВИДЕО DELFI: Шеф-редактор Sputnik Эстония: причина высокой явки на выборы президента РФ — антироссийская истерия

Сегодня, 18 марта, в Таллинне проживающие в Эстонии россияне голосуют на выборах президента РФ. Руководитель представительства МИА ”Россия сегодня” в Эстонии и шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева, которая пришла на выборы, считает, что причиной высокой явки является нынешняя политическая ситуация вокруг России.

Черышева не сказала, за кого будет голосовать, пояснив, что об этом сегодня нельзя распространяться. "Можно сказать, что это интимное. Но я думаю, что все вы догадываетесь", — сказала она.

Что касается высокой явки на выборы, то, как предположила Черышева, на это повлияла политическая ситуация вокруг России: "Это антироссийская истерия, которая в данном случае сработала против тех, кто ее начал. И люди, вставая в очереди, приходя сюда, дают понять, что российский народ — он сплочен и сам в состоянии принимать решения, выбирать судьбу своей страны".