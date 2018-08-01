ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.

Несмотря на то, что сюжет комедийного многосерийного телефильма посвящен местным реалиям, он, тем не менее, снимается с прицелом на показ и на других телевизионных каналах за пределами Эстонии. Ведь, как отметила исполнительный продюсер Дарья Саар, нашедшие отражение в сценарии взаимоотношения между представителями разных поколений и национальностей, а также различные бытовые ситуации являются универсальной фабулой, способной привлечь зрительский интерес и у зарубежной аудитории.

”Ласнагорск” также призван положить начало развитию целой индустрии производства в Эстонии различных кино- и телефильмов на русском языке, поскольку, по словам его авторов, все необходимые возможности и специалисты у нас имеются. Премьера сериала состоится 4 ноября на телеканале ETV+.

Режиссер Ирина Васильева, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук.