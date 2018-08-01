01.08.2018, 11:39

ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

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Названия телеканалов в России и Европе, где его покажут — пока тайна!
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Яанус Ленсмент
Видео и фото: Яанус Ленсмент
Монтаж: Мадис Каллас
Монтаж: Мадис Каллас
EST 2

Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.

Несмотря на то, что сюжет комедийного многосерийного телефильма посвящен местным реалиям, он, тем не менее, снимается с прицелом на показ и на других телевизионных каналах за пределами Эстонии. Ведь, как отметила исполнительный продюсер Дарья Саар, нашедшие отражение в сценарии взаимоотношения между представителями разных поколений и национальностей, а также различные бытовые ситуации являются универсальной фабулой, способной привлечь зрительский интерес и у зарубежной аудитории.

”Ласнагорск” также призван положить начало развитию целой индустрии производства в Эстонии различных кино- и телефильмов на русском языке, поскольку, по словам его авторов, все необходимые возможности и специалисты у нас имеются. Премьера сериала состоится 4 ноября на телеканале ETV+.

Режиссер Ирина Васильева, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук.

В главных ролях: Владимир Барсегян (Алексей Григорьевич Захаров), Марина Поликарпова (Дарья Тамм), Тоомас Тросс (Михкель Тамм), Анастасия Коледа (Аня Тамм), Артем Фирсов (Тоомас Тамм). В эпизодах: Юлия Календа (Лариса), Сергей Рымар (Артур), Эвелина Сакуро (Галя), Калью Орро (Равиль), Марат Аляутдинов (Валера), Марина Лыжина (Лера), Никита Соцков (Герман).

ТОП

”LasnaГорск” является народным сериалом, создание которого поддерживают: Совет Министров Северных стран, Maxima Eesti, Vendi Köögimööbel, Päikeskohv, Noorus Spa, Hooandja, Max Factor, Lasnamäe Kino.

Внести свой вклад в создание сериала можно до 2 сентября на портале Hooandja.

Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia


Lasnagorsk Foto: Jaanus Lensment, Ekspress Meedia
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