ВИДЕО DELFI: Сависаар после заседания суда: под конец я уже практически дремал

На сегодняшнем заседании суда над обвиняемым во взяточничестве экс-лидере центристов Эдгаром Сависааром были рассмотрены детали состояния его здоровья и заслушана руководитель экспертной комиссии Марика Вяли.

К третьей части сегодняшнего заседания подсудимый заметно устал, а его защитник Оливер Няэс попросил судью завершить слушание, чтобы Сависаар смог отправиться спать. В интервью Delfi Сависаар сказал, что действительно задремал и что разговоры о том, что он не принимает корректно выписанные ему лекарства не соответствуют действительности.

„Без ноги вообще жить неудобно, — добавил он. — Знаете, под конец я уже практически задремал и не хотел участвовать в разговоре”.

На вопрос о том, как ему удалось выдержать длинное заседание, политики ответил: ”Как-то выдержал”. А вопрос о нормальности 6-часового слушания в данных условиях посоветовал переадресовать судьям и в особенности прокурорам.

На вопрос о том, готов ли он к таким марафонам, Сависаар риторически спросил: ”А у меня есть выбор?”