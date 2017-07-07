ВИДЕО DELFI: Решение Тоом в пользу Центристской партии подпортило ее теплые отношения с Сависааром

Яна Тоом в одночасье передумала и сообщила сегодня, что не будет создавать на муниципальных выбор отдельный список и будет баллотироваться в списке Центристской партии.

"Я тот человек, который… я не боюсь передумать тогда, когда я чувствую, что это нужно сделать. Я понимаю, что это было не по душе моим товарищам, моим единомышленникам, но все, что я делаю, я стараюсь делать, не вступая в противоречие с самой собой", — пояснила Тоом Delfi причины своего решения.

Прежде чем сообщить о том, что передумала, Яна Тоом говорила и с Эдгаром Сависааром, который был бы одним из первых номеров создающегося списка. Разумеется, то, что Тоом передумала, было не по душе Сависаару. "Я представляю, что в ближайшие недели по крайней мере у нас никаких взаимоотношений с ним не будет. Но он очень умный человек, и он прагматик. Так что, надеюсь, когда-нибудь мы с ним сядем, обсудим дела и хорошо поймем друг друга".

Как Ольга Иванова, так и Оудекки Лооне на пресс-конференции выглядели заметно подавленными. Как идти дальше с внутрипартийным разочарованием? "Поговорим, поговорим, обсудим дела. Это на самом деле нормально. Политик — это такая профессия, где разочарований бывает довольно много. Я надеюсь, что как с Оудекки, так и с Ольгой мы найдем общий язык, потому что на самом деле у нас в определенном смысле общее кровообращение".

Тоом признала, что сейчас в партии эмоции зашкаливают. "Как политики мы должны справиться с ними, вместе приложить усилия. Я верю, что мы на это способны: Ольга несомненно, Оудекки, я тоже не такая слабачка, которая сядет в углу и будет плакать: "Больше я с тобой не разговариваю". Это исключено", — сказала Тоом.