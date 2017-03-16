ВИДЕО DELFI: Ратас подчеркивает, что коммерческие интересы Сарапуу должны быть прозрачными

В свете скандала с мусорным бизнесом Арво Сарапуу премьер-министр Юри Ратас заявил, что деятельность вице-мэра Таллинна должна быть не только корректной по существу, но также казаться корректной для общественности.

В среду еженедельник Eesti Ekspress написал о том, что зять вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, занимающегося вопросами отходов в городе, и директор коммерческих объединений Сарапуу ATKO Марго Томингас тайно участвует в городском ”мусорном бизнесе”. Сарапуу эти обвинения отрицает.

После пресс-конференции правительства премьер-министр Ратас сказал Delfi, что разговаривал на тему данного скандала с исполняющим обязанности мэра Таллинна Таави Аасом. Ратас сказал, что планирует встретиться с Сарапуу, как только тот вернется в Эстонию.

"Тогда может быть только один критерий. Этот критерий может быть только таким, чтобы больше не было вопросов. Все должно быть ясным, прозрачным. Ни один городской чиновник, в том числе и член горуправы, не может иметь конфликт интересов в какой-либо сфере", — сказал Ратас.

Ратас добавил, что в политике иногда бывает, когда что-то является корректным по существу, но оно также должно казаться корректной и быть прозрачной для общественности.