15.11.2018, 15:30

ВИДЕО DELFI: Ратас категорически осудил запугивание пактом ООН о миграции

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Юри Ратас категорически осудил запугивание пактом ООН о миграции.

О своем отношении к пакту кабинет министров должен информировать парламент республики до 15 ноября.

Всемирный пакт о миграции был согласован в июле этого года. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции, сообщает euronews.

Пакт, который не является юридически обязывающим, планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в Марокко. Ранее принимать участие в одобрении пакта ООН о миграции отказались США, Венгрия и Австрия.

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