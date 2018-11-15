ВИДЕО DELFI: Ратас категорически осудил запугивание пактом ООН о миграции

О своем отношении к пакту кабинет министров должен информировать парламент республики до 15 ноября.

Всемирный пакт о миграции был согласован в июле этого года. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции, сообщает euronews.

Пакт, который не является юридически обязывающим, планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в Марокко. Ранее принимать участие в одобрении пакта ООН о миграции отказались США, Венгрия и Австрия.