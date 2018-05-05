ВИДЕО DELFI: Раймонд Кальюлайд — о толоке на Штромке: все, что берете на природу, надо уносить с собой

Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.



Корреспондент Delfi побеседовала со старейшиной района Раймондом Кальюлайдом. Он поведал нам об организации и проведении этого мероприятия и не только. Мы узнали: работал ли политик граблями сам? Бросает ли он мусор на улице, когда никто не видит? Любит ли делать он уборку у себя дома?

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Нынешний субботник на Штромке отличается от предыдущих тем, что на этот раз решено целиком сосредоточиться на уборке пляжа. Также в программе оповещение участников толоки о проекте Европейской Комиссии ”БЛАСТИК”, главная цель которого — не допустить попадания пластикового мусора в Балтийское море.