05.05.2018, 16:02
ВИДЕО DELFI: Раймонд Кальюлайд — о толоке на Штромке: все, что берете на природу, надо уносить с собой
Видеооператор: Прийт Симсон
Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.
Корреспондент Delfi побеседовала со старейшиной района Раймондом Кальюлайдом. Он поведал нам об организации и проведении этого мероприятия и не только. Мы узнали: работал ли политик граблями сам? Бросает ли он мусор на улице, когда никто не видит? Любит ли делать он уборку у себя дома?
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Нынешний субботник на Штромке отличается от предыдущих тем, что на этот раз решено целиком сосредоточиться на уборке пляжа. Также в программе оповещение участников толоки о проекте Европейской Комиссии ”БЛАСТИК”, главная цель которого — не допустить попадания пластикового мусора в Балтийское море.
Участников акции поприветствовали вице-мэр Таллинна Зюлейха Измаилова, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и представитель администрации Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий. Перед началом толоки участники образовали на песке символ ”100”, посвящая свою добровольную работу столетию нашей страны.
Также были розыгрыши призов, тематические игры и викторины. Главный приз — прогулка на яхте по Таллиннскому заливу. Свои призы выставили Морской музей Эстонии, спортивный центр Сыле, спртклуб Ревал Спорт, Кока-Кола Ээсти и другие фирмы.
По окончании работ участников толоки угостили супом. Собравшихся развлекали популярный ансамбль ”Апельсин”, а в роли конферансье выступили Рейго Ахвен и Наташа Бычкова.
Толоку на Штромке организовали управа Пыхья-Таллинна и Таллиннский департамент окружающей среды. Мероприятие финансируется из бюджетов европейского проекта ”БЛАСТИК” и Департамента окружающей среды.
Месячник благоустройства проводится в Таллинне уже в 27-й раз, начиная с 1991 года.