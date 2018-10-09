09.10.2018, 10:10

ВИДЕО DELFI: Работники суперминистерства ”съедают всю еду” в расположенной рядом студенческой столовой

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rus.delfi.ee
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С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядомТаллиннской высшей технической школы. И тут возникает проблема: как разместить всех желающих поесть из двух больших учреждений в одном маленьком подвале?

”Работники министерства создают такие длинные очереди, что учителя и преподаватели опаздывают на лекции”, — рассказал Delfi источник, пожелавший остаться анонимным.

Работники столовой подтвердили Delfi, что сотрудники суперминистерства питаются у них и ”все съедают”.

”Хорошие цены. Симпатичное простое место”, — ответил один из работников министерства на вопрос о том, почему он ходит обедать именно туда.

Также многие респонденты отметили, что в обеденный перерыв хорошо подышать воздухом и немного пройтись.

Смотрите видео!

Tallinn Hockey weekend
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ВИДЕО DELFI: Работники суперминистерства ”съедают всю еду” в расположенной рядом студенческой столовой

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С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядомТаллиннской высшей технической школы. И тут возникает проблема: как разместить всех желающих поесть из двух больших учреждений в одном маленьком подвале?
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