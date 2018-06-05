ВИДЕО DELFI: Психолог Михаил Лабковский — об алкоголизме, депрессии и эстонских женщинах

Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах.

Таймлайн: 00:00 - Насколько эффективны публичные консультации? 03:20 - Депрессия. Вялость. Отсутствие жажды жизни. Страны, где развиты алкоголь и наркомания. 05:10 - Могут ли отношения вывести из депрессивного состояния? 06:20 - Как понять, что у вас алкоголизм. Зависимости. 09:30 - Излечим ли женский алкоголизм? Женская зависимость, самооценка, различия эстонских и российских женщин. 13:00 - Персональные консультации