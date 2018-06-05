05.06.2018, 15:43

ВИДЕО DELFI: Психолог Михаил Лабковский — об алкоголизме, депрессии и эстонских женщинах

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узнайте - больны ли вы алкоголизмом?
Андрес Путтинг
Видео: Андрес Путтинг
Александра Матвеева
Александра Матвеева
Редактор Bublik.ee
EST

Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах.

Таймлайн:

00:00 - Насколько эффективны публичные консультации?

03:20 - Депрессия. Вялость. Отсутствие жажды жизни. Страны, где развиты алкоголь и наркомания.

05:10 - Могут ли отношения вывести из депрессивного состояния?

06:20 - Как понять, что у вас алкоголизм. Зависимости.

09:30 - Излечим ли женский алкоголизм? Женская зависимость, самооценка, различия эстонских и российских женщин.

13:00 - Персональные консультации

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