ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: где будет жить глава ЭР Керсти Кальюлайд в Нарве

Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.

Большинство подробностей, касающихся самого мини-отеля и номера, приведены в нашем ВИДЕО, поэтому в тексте я остановлюсь на деталях, не вошедших в репортаж, и своих ощущениях, которые камера пока не способна запечатлеть.