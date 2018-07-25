25.07.2018, 08:20

ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: где будет жить глава ЭР Керсти Кальюлайд в Нарве

 (40)
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
EST 7

Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.

Большинство подробностей, касающихся самого мини-отеля и номера, приведены в нашем ВИДЕО, поэтому в тексте я остановлюсь на деталях, не вошедших в репортаж, и своих ощущениях, которые камера пока не способна запечатлеть.

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ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: где будет жить глава ЭР Керсти Кальюлайд в Нарве

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Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.
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