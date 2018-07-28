ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве

Начнем с того, что гостевой дом ”Электра” принадлежит фирме VKG Elektrivõrgud, входящей в крупный частный энергетический концерн VKG. И создан-то этот мини-отель был когда-то для размещения командированных сотрудников, но сейчас его можно найти и на онлайн-сервисах по бронированию отелей. Чем и пользуются многочисленные посетители из самых разных стран. Забронировать номер, кстати, было не так просто — место популярное, видимо в силу очень удобного местоположения в центре города и невысокой стоимости номеров. Мой люкс на одного на одну ночь обошелся в 48 евро. Заезд с 16 до 19 часов, после чего за стойкой регистрации уже не будет сотрудников, отель остается в распоряжении гостей. Впрочем, за порядком следят через видеокамеры, и проблем не должно возникнуть.

Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin

Во время моей поездки в Нарве проходил музыкальный фестиваль, видимо поэтому все 6 номеров были заняты. Мне выдали ключ от номера, электронную карту-ключ, открывающую внешние двери, и пульт от ворот. Припарковаться можно на закрытой и охраняемой территории во дворе, что несомненно, плюс. Минус же был в том, что батарейки в моем пульте, видимо, сели. И если вечером заехать я как-то еще смог самостоятельно, то наутро без помощи других постояльцев было уже не обойтись. Впрочем, милые девушки, работающие в ”Электре”, наверняка учли мое замечание на этот счет и сменили источники питания. Иначе кортежу президента придется попадать в не очень-то приятные ситуации перед закрытыми воротами.

Где президенту голову преклонить

Ситуация с гостиницами в Нарве не очень простая. Относительно современный отель с неплохим сервисом и приличными комнатами на уровне 3-4 звезд лишь один — это Inger. Историческая гостиница ”Нарва”,хоть и позиционирует себя на те же 3*, подойдет все же для менее притязательных гостей, а небольшие частные отели и хостелы рассчитаны скорее на транзитных путешественников и бюджетных туристов. Хотя цены на комнаты в отелях Нарвы не такие уж и низкие. Так что ”Электра” оказалась, по всей видимости, самым подходящим вариантом именно с точки зрения вопросов обеспечения безопасности.

Здание небольшое, комнаты просторные и находятся на втором этаже, есть закрытая парковка. Впрочем, мои нарвские знакомые выразили опасение, что президенту могут доставить беспокойство некоторые неблагополучные жильцы расположенных через дорогу общежитий. Но в любом случае полиция будет на страже.

Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin

Еще один плюс такого выбора — удачное логистическое расположение, прямо в центре города. На машине за несколько минут можно добраться от ”Электры” до рабочих помещений, которые президенту выделили в Нарвском колледже тартуского университета. Если кто-то из иностранных гостей вдруг приедет в Нарву на поезде, то и вокзал тоже близко. Вполне можно отсюда и пешком догулять до замка или речного променада. А вот чтобы заняться спортом президенту придется все-таки отправляться на другой конец города на машине, на тропы здоровья в Äkkeküla, например. К осени в Нарве обещают еще достроить сеть велодорожек, по которым можно будет добраться аж до моря в Нарва-Йыэсуу. Вряд ли это напрямую связано с визитом президента, но вот такой небольшой бонус.

Ночь в ”Электре”