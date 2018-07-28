28.07.2018, 12:15

ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве

 (53)
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
EST 11

Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.

Большинство подробностей, касающихся самого мини-отеля и номера, приведены в нашем ВИДЕО, поэтому здесь я остановлюсь на деталях, не вошедших в репортаж, и своих ощущениях, которые камера пока не способна запечатлеть.

Elektra hotell Narvas Foto: Roman Vikulov
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Начнем с того, что гостевой дом ”Электра” принадлежит фирме VKG Elektrivõrgud, входящей в крупный частный энергетический концерн VKG. И создан-то этот мини-отель был когда-то для размещения командированных сотрудников, но сейчас его можно найти и на онлайн-сервисах по бронированию отелей. Чем и пользуются многочисленные посетители из самых разных стран. Забронировать номер, кстати, было не так просто — место популярное, видимо в силу очень удобного местоположения в центре города и невысокой стоимости номеров. Мой люкс на одного на одну ночь обошелся в 48 евро. Заезд с 16 до 19 часов, после чего за стойкой регистрации уже не будет сотрудников, отель остается в распоряжении гостей. Впрочем, за порядком следят через видеокамеры, и проблем не должно возникнуть.

Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin

ТОП

Во время моей поездки в Нарве проходил музыкальный фестиваль, видимо поэтому все 6 номеров были заняты. Мне выдали ключ от номера, электронную карту-ключ, открывающую внешние двери, и пульт от ворот. Припарковаться можно на закрытой и охраняемой территории во дворе, что несомненно, плюс. Минус же был в том, что батарейки в моем пульте, видимо, сели. И если вечером заехать я как-то еще смог самостоятельно, то наутро без помощи других постояльцев было уже не обойтись. Впрочем, милые девушки, работающие в ”Электре”, наверняка учли мое замечание на этот счет и сменили источники питания. Иначе кортежу президента придется попадать в не очень-то приятные ситуации перед закрытыми воротами.

Где президенту голову преклонить

Ситуация с гостиницами в Нарве не очень простая. Относительно современный отель с неплохим сервисом и приличными комнатами на уровне 3-4 звезд лишь один — это Inger. Историческая гостиница ”Нарва”,хоть и позиционирует себя на те же 3*, подойдет все же для менее притязательных гостей, а небольшие частные отели и хостелы рассчитаны скорее на транзитных путешественников и бюджетных туристов. Хотя цены на комнаты в отелях Нарвы не такие уж и низкие. Так что ”Электра” оказалась, по всей видимости, самым подходящим вариантом именно с точки зрения вопросов обеспечения безопасности.

Здание небольшое, комнаты просторные и находятся на втором этаже, есть закрытая парковка. Впрочем, мои нарвские знакомые выразили опасение, что президенту могут доставить беспокойство некоторые неблагополучные жильцы расположенных через дорогу общежитий. Но в любом случае полиция будет на страже.

Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin

Еще один плюс такого выбора — удачное логистическое расположение, прямо в центре города. На машине за несколько минут можно добраться от ”Электры” до рабочих помещений, которые президенту выделили в Нарвском колледже тартуского университета. Если кто-то из иностранных гостей вдруг приедет в Нарву на поезде, то и вокзал тоже близко. Вполне можно отсюда и пешком догулять до замка или речного променада. А вот чтобы заняться спортом президенту придется все-таки отправляться на другой конец города на машине, на тропы здоровья в Äkkeküla, например. К осени в Нарве обещают еще достроить сеть велодорожек, по которым можно будет добраться аж до моря в Нарва-Йыэсуу. Вряд ли это напрямую связано с визитом президента, но вот такой небольшой бонус.

Ночь в ”Электре”

В мой видеорепортаж не вошли ночные и утренние часы. Восполняю пробел. Спальное место в номере ”Мария” состояло из двух составленных вместе кушеток. Мягкость одной из них, на которой довелось поспать, избыточной я назвать, увы, не могу. Ребра и пружины кровати вошли в чересчур близкий контакт. Надеюсь, что к моменту приезда президента этот, как и некоторые другие пробелы, будут устранены. Иначе все неплохое дневное впечатление от гостиницы улетучится после ночных переживаний.

Elektra hotell Narvas Foto: Roman Vikulov

Не знаю, насколько крепко спит госпожа президент, но мне той ночью ничего и никто не помешал и не разбудил. Соседей не было слышно, звуки с улицы проникали минимально, и то только потому, что окна пришлось оставить на проветривании — в те дни в Нарве тоже были жара и духота, как и по всей Эстонии. Вид из окна, как я мимоходом упоминал в видео, не самый лучший. Но хотя бы они смотрят на зеленый двор, а не на улицу, по которой, кстати, проходит еще и транзитное движение транспорта в сторону границы.

Foto: Mitja Fedotkin

Как бы то ни было, утренний душ был спасительным — горячая вода была горячей, а холодная — холодной. Можно и на завтрак! Меня попросили накануне: когда будете готовы к завтраку, сообщите об этом по телефону минут за 10. Так я, собственно, и сделал. Дело в том, что завтрак в мини-отеле индивидуальный, каждому гостю его готовят отдельно. Наверное, можно заранее сообщить о своих предпочтениях, если у вас склонность к пищевым аллергиям или непереносимости лактозы или других продуктов.

Сам кухонный зальчик небольшой, но солнечный. Телевизор в углу был настроен на российский Первый канал, где как раз шло популярное шоу о здоровье и заболеваниях ”Жить здорово!”, известное тем, например, что ведущие могут переодеться в костюм пениса. На этот раз там прижигали лазером и мазали новым супер-средством бородавки. Познавательно, но не слишком аппетитно, конечно. Например, сидевшим за соседним столом финским дамам все было наверняка понятно и без знания русского языка. Впрочем, все сейчас и за завтраком пялятся в свои смартфоны, что спасло и меня.

Külalistemaja Elektra Foto: Roman Vikulov

Сам же завтрак был, скажем так, непритязательным, но в то же время сбалансированным. Включал он в себя 4 сосиски, вареное куриное яйцо, лист салата, нарезанные огурцы/помидоры, ложечка майонеза. Еще бутерброды с колбасой и сыром, йогурт, яблочный сок и на выбор кофе или чай. Я взял чай, поэтому качество кофе оценить не удалось. Сосиски и чай были горячими (и вкусными!), овощи свежими, так что утолить первый утренний голод удалось. Возможно, дают и добавку, но я не проверял. Кстати, ровно через дорогу от гостевого дома находится одна из лучших в городе кулинарий — там очень вкусная выпечка, салаты и готовые блюда. Сдается мне, что сотрудники канцелярии и телохранители президента будут там частыми гостями.

Foto: Dmitri Kukushkin

Спасибо персоналу "Электры" за радушие и готовность помочь, которое я наблюдал в беседах администратора с другими постояльцами. Надеюсь, что сотрудники не станут держать зла на нас за сделанный без их разрешения видео-обзор, и за некоторые критические стрелы в адрес ”Электры”. Повторюсь — это очень приятное и достойное даже главы государства место, нуждающееся лишь в некоторых улучшениях.

Возможно, что этот текст в переводе на эстонский в газете Eesti Päevaleht попадется на глаза и сотрудникам канцелярии президента Эстонии, и они также смогут успеть сделать некоторые выводы до того, как Керсти Кальюлайд откроет дверцу своего лимузина на парковке по адресу Нарва, ул.П.Кереса, 11.

Elektra hotell Narvas Foto: Roman Vikulov


Elektra hotell Narvas Foto: Roman Vikulov


Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin


Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin


Elektra hotell Narvas Foto: Mitja Fedotkin


Elektra hotell Narvas Foto: Roman Vikulov
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