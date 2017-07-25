ВИДЕО DELFI: Прогулка по Таллинну с незрячим. Как перейти через дорогу? Как купить еду?

Таллинн постоянно расширяется: возникают новые торговые центры и сложные дорожные развязки. Жизнь вроде бы становится удобнее. Можем ли мы утверждать то же самое в отношении людей с особыми потребностями? Растет ли их качество жизни теми же темпами?

Слепой радиоведущий Якоб Росин пригласил нас на прогулку по центру города. Что самое сложное для незрячего человека при передвижении? Как, например, купить еду в магазине? Смотрите в нашем видео.