ВИДЕО DELFI: Председатели правящих партий проводят воскресенье в компании налогового пакета

Руководители правящей коалиции обсуждают сейчас в доме Стенбока залоговый подоходный налог, налог на подслащенные сладкие напитки, акциз на упаковку и отмену или изменение совместной декларации супругов.

На проведенной после полудня в связи с переговорами пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас заверил, что залогового подоходного налога не будет, тема совместных деклараций обсуждается и два налога и источники покрытия еще на столе.

По оценке председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, переговоры продвигаются в хорошем темпе.

Руководитель IRL Хелир-Валдор Сеэдер подчеркнул, что ни о чем еще окончательно не договорились.

Когда будут достигнуты соглашения, Ратас точно не сказал, только отметил, что, кроме министров, это зависит от темпа работы Рийгикогу и финансовой комиссии.