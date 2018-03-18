ВИДЕО DELFI: Посол РФ: нас смущала минусовая температура, но вопреки нашим сомнениям, активность высокая

Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента России. Голосуют и проживающие в Эстонии россияне. Корреспонденты Delfi побывали на избирательном участке в Таллинне, в посольстве РФ.

Посол России в Эстонии Александр Петров отметил, что в этом году наблюдается высокая явка избирателей.

По его словам, на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года по всей Эстонии суммарно приняло участие около 11 000 человек. "Сейчас по состоянию на 12 часов дня уже зарегистрировано более 13 000 принявших участие в голосовании", — сказал Петров.

В посольстве предполагали, что явка на президентских выборах будет выше. "Так обычно и бывает. Но смущала минусовая температура и то, что людям придется ехать из других городов, — признал посол. — Но вопреки нашим определенным сомнениям, мы видим, что активность высокая".