ВИДЕО DELFI| ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ: Ксения Клочкова продала в Таллинне квартиру, чтобы создать приют-зоопарк и спасать животных

Основательница и руководитель приюта Ксения Клочкова переехала в Ида-Вирумаа около четырех лет назад, до этого она занималась спасением лошадей в Таллинне.

Сейчас она спасает не только лошадей. “На данный момент у нас 8 собак, 10 кошек, бараны, козы, корова, кролики, курицы, лисы, хорьки, мини-лошади и ламы”, — рассказывает владелица приюта.

“Мы долго скитались по съемным хуторам с животными. А прошлой зимой я решила продать квартиру в Таллинне и выкупила для приюта замечательный хутор в Тойлаской волости с 14-ю гектарами земли, где сейчас и живут наши спасенные животные”, — говорит Ксения.

Неотъемлемой частью деятельности приюта является квалифицированная медицинская помощь животным. Здесь ее оказывает ветеринар Антон Долгоруков, однако условия далеки от идеальных.

На сегодня больше всего необходимо отдельное помещение, где можно было бы оборудовать операционную комнату и стационар для содержания прооперированных четвероногих пациентов.

Именно на создание операционной и стационара мы — вместе с вашей помощью, уважаемые наши читатели, — и хотим собрать средства!

По словам Ксении Клочковой, у них уже все давно подсчитано. ”Домик мы построим сами, друзья нам помогут. Он должен быть площадью не более 20 м2, тогда не нужен проект. Для его постройки необходимы материалы. Вместе с фундаментными работами, кровлей и электропроводкой на это понадобится порядка 6-7 тысяч евро”, — говорит Ксения.

Мы вместе можем совершить маленькое чудо — пожертвовать посильную сумму и осуществить мечту! Delfi побывал у Ксении в гостях, чтобы познакомить читателей с приютом поближе. Смотрите видеорепортаж.

Реквизиты для перечисления пожертвований:



Получатель: Ekspress Meedia AS