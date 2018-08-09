09.08.2018, 20:55

ВИДЕО DELFI: Полиция в течение 12 часов измеряла скорость на шоссе Таллинн-Тарту. В пятницу рейд повторится!

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rus.delfi.ee
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В четверг пять полицейских патрулей в течение 12 часов подряд измеряли скорость на шоссе Таллинн-Тарту. В пятницу стражи порядка намерены продолжить проверки там же. Рейд начнется в 10 часов утра и будет длиться почти 12 часов.

”Мы выбрали отрезок дороги между Таллинном и Тарту, потому что там очень интенсивное движение и в этом году за семь месяцев там произошло на десять тяжелых аварий больше, чем в прошлом году”, — сообщила ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

”Мне, как примерному участнику дорожного движения, это добавляет чувства безопасности”, — сказал один из собеседников Delfi.

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