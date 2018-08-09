ВИДЕО DELFI: Полиция в течение 12 часов измеряла скорость на шоссе Таллинн-Тарту. В пятницу рейд повторится!

”Мы выбрали отрезок дороги между Таллинном и Тарту, потому что там очень интенсивное движение и в этом году за семь месяцев там произошло на десять тяжелых аварий больше, чем в прошлом году”, — сообщила ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

”Мне, как примерному участнику дорожного движения, это добавляет чувства безопасности”, — сказал один из собеседников Delfi.

Смотрите видео!