18.12.2018, 15:30

ВИДЕО DELFI: Почему серопаспортникам не выдать гражданство ЭР и представляют ли они угрозу?

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+ предвыборная программа СДП
Роман Старапопов
Тийт Блаат
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EST 25

Сегодня Министерство внутренних дел запустило так называемую программу договоров гражданина, которая предусматривает возможность бесплатного изучения эстонского до категории B1. Сегодня же Социал-демократическая партия представила предвыборные обещания в области политики интеграции и гражданства.

Председатель партии Евгений Осиновский обратил внимание на то, что с 2016 года в семьях, где оба родителя являются обладателями серых паспортов, дети автоматически становятся гражданами Эстонии.

"Совсем другая ситуация, если у ребенка по рождению гражданство другой страны, в первую очередь — Российской Федерации. Таких детей у нас около 5000. Следующий шаг — нужно родителям предоставить возможность получить ребенку и эстонское гражданство, чтобы они росли гражданами страны. По достижению совершеннолетия дети сами смогут выбрать, от какого гражданства отказаться — эстонского или русского. Мы уверены, что большинство детей предпочтут эстонское гражданство", — убежден Осиновский.

По его словам, основная цель социал-демократов, чтобы максимальное количество жителей Эстонии имели эстонское гражданство. "Начинать нужно с детей", — добавляет Осиновский.

Почему всем обладателям серых паспортов не выдать гражданство Эстонии? Осиновский признает, что многие обладатели серых, а также российских паспортов не заинтересованы в получении гражданства ЭР.

"При этом более половины людей без гражданства хотели бы стать гражданами Эстонии. Основным препятствием на этом пути является владение эстонским языком. Чтобы помочь людям, с сегодняшнего дня мы запустили в Министерстве внутренних дел так называемую программу договоров гражданина", — рассказывает глава соцдемов.

Данная программа предусматривает бесплатное изучение эстонского языка до категории B1. Однако стоит отметить, что экзамены необходимо сдать. В случае, если человек проигнорирует сдачу экзаменов, то ему придется компенсировать стоимость курсов. При этом нет обязательного условия, что экзамены надо сдать с первой попытки.

Осиновский подтвердил, что в Социал-демократической партии обсуждался вопрос о том, чтобы в Эстонии разрешить двойное гражданство, однако консенсуса достигнуть так и не удалось.

Обладатели серых паспортов — преимущественно русскоязычные жители Эстонии. Означает ли это, что русские представляют угрозу для Эстонии? Подробнее — в видеосюжете.

Предвыборная программа Социал-демократической партии на выборах в Рийгикогу 2019

1. Обеспечим единый государственный идентитет.

1.1 Для предоставления равных условий на рынке труда, будем продолжать расширять карьерные возможности в публичном секторе для специалистов с другим родным языком. Предоставим для них возможность изучать “профессиональный” эстонский язык за счет государства. Обеспечим практическую языковую помощь в рабочем процессе.

1.2. Создадим и будем поддерживать на должном уровне англо- и русскоязычные веб-страницы всех министерств и государственных учреждений.

1.3. Будем содействовать как знакомству проживающих в Эстонии национальных меньшинств с эстонской культурой, так и знакомству эстонцев с историей и культурой других национальных меньшинств.

1.4. Продолжим поддержку организаций, защищающих интересы национальных меньшинств.

2. Повысим уровень преподавания эстонского языка и других предметов в русскоязычных образовательных учреждениях.

2.1. Улучшим обучение эстонскому как языку общения в русскоязычных образовательных учреждениях.

2.2. Увеличим число классов языкового погружения и обеспечим им государственное финансирование на основе большего коэффициента.

2.3. Будем использовать средства государственной интеграционной программы для того, чтобы у учеников c другим родным языком была периодическая возможность получать образование в эстоноязычной среде.

2.4. Выделим отдельные средства для принятия на работу в русские детские сады и школы педагогов, владеющих эстонским на уровне родного языка, будем выплачивать им стартовые пособия и постоянные субсидии.

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2.5. Обеспечим дополнительную учебную поддержку для русских детей в эстонских детских садах и школах.

2.6. Поддержим разработку эстоноязычной инновационной учебной модели в русских школах, также предоставим учебные материалы, основанные на современных IT-технологиях для преподавания предметов на эстонском языке.

2.7. Расширим возможности повышения квалификации среди педагогов русских школ, предоставим им дополнительные курсы эстонского языка и поддержим совместную работу русских и эстонских педагогов посредством через менторские программы и обмен учителями.

3. Разработаем и применим модель единой школы.

3.1. Будем двигаться по направлению к единой системе образования Эстонии, когда под одной крышей вместе с эстонцами будут учиться дети из разных языковых групп начиная с детского сада: у детей будут общие уроки, занятия по интересам и различные мероприятия. В такой школе будет цениться и сохраняться национальная и культурная идентичность разных меньшинств. Переход на такое обучение может произойти только в том случае, если будут учитываться также региональные особенности самоуправлений, в которых находится та или иная школа.

3.2. Мы обсудим различные модели единой школы с целевыми группами, также проделаем совместную работу с органами самоуправления. Первые школы откроются уже в 2020 году.

3.3. Для того, чтобы обеспечить качественное функционирование единых школ, мы организуем специальную подготовку будущих учителей в университетах, а также проведем дополнительное обучение для педагогов, уже работающих как в русских, так и в эстонских школах.

4. Вовлечем русскоязычное население в эстонское информационное поле.

4.1. Обеспечим возможность бесплатно изучать эстонский язык всем желающим, независимо от возраста и уровня владения языком. Поддержим развитие домов эстонского языка в Таллинне и Нарве.

4.2. Поддержим работу русскоязычных радио-, теле-, и мультимедийных каналов в составе Эстонского национального телерадиовещания, одна из важнейших целей которого, на наш взгляд, заключается в том, чтобы предоставить русскоязычному населению платформу для дискуссии относительно актуальных проблем, стоящих перед обществом.

4.3. Повысим правовую осведомленность жителей Эстонии, говорящих на других языках, а также их доступ к правовым актам. Будем распространять важнейшие законы Эстонской республики в электронном виде на русском и английском языках, расширим доступность бесплатной юридической помощи.

4.4. Продолжим переводить информацию на русский и английский языки, которая касается продаваемых в Эстонии лекарств и прочих медицинских услуг.

4.5. Обеспечим изучение эстонского языка в языковой среде для представителей разных возрастных групп и профессий.

5. Увеличим количество граждан Эстонии.

5.1. Продолжим и расширим возможности заключения договоров об изучении языка с людьми, ходатайствующими о гражданстве. Обеспечим возможность бесплатно изучать язык вплоть до уровня B1 и использовать для этого дополнительный учебный отпуск.

5.2. На основе ходатайства сделаем возможным выдачу эстонского гражданства в порядке натурализации детям, не достигшим 15-летнего возраста, чьи родители (или родитель) не имеют гражданства или являются гражданами третьих стран, и которые жили в Эстонии на постоянной основе до 20.08.1991, в случае, если родители или родитель, воспитывающий ребенка в одиночку, предоставят заявление об отказе гражданства третьей страны.

5.3. Прекратим воспроизводство серых паспортов.

5.4. Продолжим наши усилия по сокращению в Эстонии количества лиц, не имеющих эстонского гражданства, не меняя при этом основные принципы политики гражданства.

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