О повисшем в воздухе перед выборами председателя Партии реформ напряжении дают представление события последних дней: сначала мэр Хаапсалу Урмас Суклес описал СМИ проблемы с внутрипартийными рассылками, затем Кристьян Кыльялг раскрыл случай с тестем Певкура, имевший место несколько недель назад. Баллотирующийся в председатели партии Ханно Певкур более подробно объясняет возникшие слухи.

"Мне кажется, что с тещами и тестями постоянно какая-то проблема. Я спросил у своего тестя, звонил ли он. Да, он звонил, но никакой угрозы там, по его словам, разумеется, нет, и я полностью верю в это. Это не в его характере, чтобы как-то кому-то угрожать", — пояснил Ханно Певкур.

По словам Певкура, он вместе с Кристеном Михалом полторы недели назад был в Ярвамаа и встречался с однопартийцами. "Тогда у Кристьяна Кыльялга была возможность спросить у меня о таком напрямую. Там никакой проблемы не было", — отметил Певкур.

Обнародование подобной информации Певкур объясняет все приближающимися выборами председателя партии. "И различные стороны, следовательно, отправили в СМИ различную информацию, и, разумеется, это просто так из ниоткуда не появляется", — сказал Певкур.

На вопрос, возможно ли отправлять письма во внутрипартийные рассылки или нет, Певкур ответил, что туда, к сожалению, все писать не могут. "С рассылками была такая проблема, что туда все писать не могли. Это было решение конторы. Я не знаю, изменилась ли к сегодняшнему дню ситуация или нет. Для меня это даже не имеет значения. Выборы сейчас в электронном виде на финишной прямой, в субботу общее собрание и после этого выяснится председатель партии", — прокомментировал Певкур.

"Я делаю работу в тех условиях, в каких у меня есть возможность", — отметил Певкур.

В преддверии субботнего общего собрания Партии реформ баллотирующиеся в председатели партии Кристен Михал и Ханно Певкур сегодня вечером собрались перед членами Таллиннского округа, чтобы ответить на их вопросы и провести дебаты. Журналистов на дебаты не пустили.