21.09.2018, 19:43

ВИДЕО DELFI: Первые эмоции жителей Таллинна, посетивших парусники "Седов" и "Мир"

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rus.delfi.ee
EST 11

К большой радости многих таллиннцев в столичном порту впервые за долгое время одновременно пришвартовались сразу два знаменитых российских парусных корабля - 4-мачтовый барк "Седов" и 3-мачтовый фрегат "Мир". Учебные суда сделали заход в Таллинн, чтобы произвести замену команды волонтеров, участников программы обучения работе с парусами и управлению судном, в которой может принять участие любой желающий.

"Седов" самый старый и самый большой среди учебных парусных судов. В абсолютном же зачёте это второй по размеру действующий парусник (после барка-реплики ”Royal Clipper” 1999 года постройки). Длина с бушпритом 117,5 метров, а без него 97,9 м Ширина 14,66 метров, осадка 7,5 метров (с грузом). Водоизмещение 7320 тонн.

”Мир” — учебный трёхмачтовый корабль (”фрегат” по принятой классификации учебных судов или ”корабль” по парусному вооружению — судно с полным парусным вооружением), принадлежащее Государственному университету морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (Санкт-Петербург), а с 2014 года — ”Росморпорту”.

”Мир” построен на верфи Гданьска в 1987 году. Длина судна 109,6 метра, осадка 6,6 метра, общая площадь парусов 2771 м², высота средней мачты — 49,5 метров. Вмещает до 200 человек.

Считается самым быстрым парусником в мире. Официально зарегистрированная максимальная скорость под парусами — 21 узел (38,9 км/ч). В 2010 году установил рекорд средней скорости — 11,3 узла.

Заход в Таллинн сразу двух таких известных и, что пожалуй главнее, красивых парусных кораблей вызвал немалый интерес у жителей города, устремившихся к круизному причалу порта. Корреспонденты Delfi также отправились знакомиться с легендами.

Смотрите в нашем видео небольшую экскурсию по барку "Седов" и беседу с посетителями и курсантом морского училища.

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