ВИДЕО DELFI: Освобожденный из индийской тюрьмы судовой охранник Блинов рассказал, как ему помог опыт афганской войны

Бывший судовой охранник Игорь Блинов, освобожденный два месяца назад из индийской тюрьмы, сказал в эксклюзивном интервью Delfi, что в Эстонии его приняли очень хорошо и теперь он желает безотлагательно вернуться к работе.

”Пройдет немного времени и я начну работать”, — уверен Блинов.

Он отметил, что хотя он находился против своей воли в Индии четыре года, у него есть чувство, будто вернулся из трехмесячного плавания.

27 ноября Индийский суд города Ченнай оправдал 14 эстонских судовых охранников, задержанных в Индии еще в октябре 2013 года.