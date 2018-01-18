18.01.2018, 19:30

ВИДЕО DELFI: Освобожденный из индийской тюрьмы судовой охранник Блинов рассказал, как ему помог опыт афганской войны

 (49)
rus.delfi.ee
EST

Бывший судовой охранник Игорь Блинов, освобожденный два месяца назад из индийской тюрьмы, сказал в эксклюзивном интервью Delfi, что в Эстонии его приняли очень хорошо и теперь он желает безотлагательно вернуться к работе.

”Пройдет немного времени и я начну работать”, — уверен Блинов.

Он отметил, что хотя он находился против своей воли в Индии четыре года, у него есть чувство, будто вернулся из трехмесячного плавания.

27 ноября Индийский суд города Ченнай оправдал 14 эстонских судовых охранников, задержанных в Индии еще в октябре 2013 года.

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