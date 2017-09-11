ВИДЕО DELFI: Ольгу Иванову неожиданно для нее перевели из правовой комиссии в комиссию по гособороне

Входящая во фракцию Центристской партии депутат Рийгикогу Ольга Иванова сказала в интервью Delfi, что она была удивлена, когда узнала, что ее перевели из правовой комиссии Рийгикогу в комиссию по государственной обороне. На следующей неделе из правовой комиссии выйдет законопроект против Закона о сожительстве, одним из инициаторов которого была Иванова.

Вице-председатель фракции Центристской партии Эрки Сависаар сказал Delfi, что данная тема не обсуждалась в руководстве фракции, поэтому это могло быть только решение председателя Керсти Сарапуу.

С Керсти Сарапуу Delfi пока связаться не удалось.

Сегодня в правлении Центристской партии решат, останется Иванова в партии или нет. О своем исключении Иванова говорила, что вместе с ней из фракции ушли бы еще несколько депутатов, но имена и их количество она пока не уточнила.