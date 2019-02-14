14.02.2019, 12:10
ВИДЕО DELFI: Оговорочка или мировоззрение? Март Хельме: бездарный мужчина куда талантливее, чем бездарная женщина
В интервью Delfi Марта Хельме, помимо прочего, спросили: по его мнению, женщины — настолько же способны и талантливы, как мужчины?
Поначалу политик пытался уйти от ответа, выкрутиться, мол, таких параллелей провести нельзя.
Потом он ответил: ”Даровитая женщина, конечно же, даровитее, чем бездарный мужчина, бесталанный же мужчина в любом случае талантливее, чем бесталанная женщина. Так что давайте судить по человеку”.
Это оговорка или мировоззрение?