ВИДЕО DELFI: Оговорочка или мировоззрение? Март Хельме: бездарный мужчина куда талантливее, чем бездарная женщина

Поначалу политик пытался уйти от ответа, выкрутиться, мол, таких параллелей провести нельзя.

Потом он ответил: ”Даровитая женщина, конечно же, даровитее, чем бездарный мужчина, бесталанный же мужчина в любом случае талантливее, чем бесталанная женщина. Так что давайте судить по человеку”.

Это оговорка или мировоззрение?