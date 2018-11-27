27.11.2018, 16:08

ВИДЕО DELFI: Новый министр внутренних дел Катри Райк: никто в Эстонии не хочет массовой иммиграции

 (1)
rus.delfi.ee
EST

В своем первом интервью Delfi в роли министра Райк сказала, что больших изменений от нее ждать не стоить, потому что важнее те темы, что уже на повестке дня.

Для начала Райк сказала, что она надеялась, что Академия внутренней безопасности останется в Таллинне и поэтому для нее стало большой радостью то, что академия осталась в столице.

Она отметила, что за три месяца в новой должности не успеет произвести больших изменений. ”Смотря на то, что произошло на Украине, что происходит в Рийгикогу, можно сказать, что сейчас сразу огромных изменений в программе не будет. У нас достаточно тем на повестке дня, важна стабильность”, — сказала Катри Райк.

Министр продолжила, что не знает никого в Эстонии, кто был бы за массовую иммиграцию в республику: ”Никто не хочет многочисленной иммиграции, никто не хочет незаконной миграции. Наши же люди, которые в Норвегии, работают по принципам того же пакта”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы

27.11.2018
Сегодня состоялось очередное заседание по делу 75-летнего вора металлолома Александра Якименко. Его обвиняют в том, что 2 июля прошлого года на Коплиских линиях он выстрелил в двух охранников.
Подробнее




Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

27.11.2018
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
Подробнее

-40% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
83,40 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

Темный туман с коричневым оттенком окутывает Эстонию. Как его рассеять?

27.11.2018
”Насилие, мы в шоке!”, — так отреагировали вчера эстонские политики на происшествие, имевшее место на площади перед зданием Рийгикогу. Но нет худа без добра. По крайней мере, теперь мы знаем, какой выбор перед нами стоит: между ”бей лежачего” и теми, кто готов протянуть упавшему руку помощи.
Подробнее



8 вещей в вашем доме, которые повышают риск подхватить вирус

27.11.2018
Вы опасаетесь заразиться вирусной инфекцией в транспорте, магазине или офисе. А как насчет собственного жилища? Reader’s Digest рассказывает о местах в наших домах, где могут прятаться вирусы, а также дает советы, как их перехитрить.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее

Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее