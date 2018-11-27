ВИДЕО DELFI: Новый министр внутренних дел Катри Райк: никто в Эстонии не хочет массовой иммиграции

Для начала Райк сказала, что она надеялась, что Академия внутренней безопасности останется в Таллинне и поэтому для нее стало большой радостью то, что академия осталась в столице.

Она отметила, что за три месяца в новой должности не успеет произвести больших изменений. ”Смотря на то, что произошло на Украине, что происходит в Рийгикогу, можно сказать, что сейчас сразу огромных изменений в программе не будет. У нас достаточно тем на повестке дня, важна стабильность”, — сказала Катри Райк.

Министр продолжила, что не знает никого в Эстонии, кто был бы за массовую иммиграцию в республику: ”Никто не хочет многочисленной иммиграции, никто не хочет незаконной миграции. Наши же люди, которые в Норвегии, работают по принципам того же пакта”.