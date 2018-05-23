ВИДЕО DELFI: Народ отвечает, хорошо ли жить в Эстонии. А что думаете вы?

На улице прекрасная погода — а у людей прекрасное настроение? Delfi вышел на улицы Таллинна, чтобы узнать у народа — как им живется в Эстонии?

Большинство ответивших сказало, что в Эстонии жить хорошо. В качестве причин называли дружелюбных людей, природу, культуру и другое. У кого-то был опыт жизни и работы за границей, но для них в Эстонии жить все-равно лучше.

Однако были названы и негативные моменты жизни в стране: например, злободневная политика и финансы.Один из опрошенных сказал — у кого есть деньги, тому и живется хорошо, а у кого их нет, то и ответ отрицательный.

Согласны?