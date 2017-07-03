ВИДЕО DELFI: На празднике песни и танца прозвучала ”нелегальная” песня. Как и почему?

За композицию, которую, помимо прочего, предлагали сделать и гимном Эстонии, издательство просит неподъемную сумму. Речь идет о песне ”Põhjamaa”. Дочь ее автора, Юлле Раясаар, считает ситуацию немыслимой.

Издательство Muusika OÜ запросило крупную сумму за официальное использование песни на нынешнем празднике песни и танца. Так и осталась она вне репертуара. Однако это не помешало певцам и публике взять ноту: произведение эстонцам хорошо знакомо. Раяссаар призналась, что во время выступления у нее текли слезы. За издание нот и за право на исполнение песни, по словам Раясаар, издательство просит нереально крупную сумму.