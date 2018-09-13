ВИДЕО DELFI: На месте избиения подростка в Мустамяэ — следы возлияний и драки. Рядом — спортивное сооружение и жилые дома

Самосуд над сверстником произошел на территории Сютисте теэ 29а. На земле находится огороженная забором водонасосная станция AS Tallinna Vesi. Окружающая территория принадлежит Таллиннскому техническому университету. В непосредственной близости расположены спортивное здание ТТУ, многоквартирные дома и дорога. Несмотря на то, что драка происходила при свидетелях, никто в полицию не сообщил. Не сообщили в полицию и сама жертва и ее близкие. Полиция начала расследование после того, как виде стало распространяться в соцсетях.

Фотограф Delfi побывал на месте, где разворачивались события, и отметил наличие признаков того, что здесь собираются компании: многочисленные окурки, пустые бутылки из-под спиртного, осколки, пробки и прочее. В том месте, где непосредственно происходило избиение, трава примята.

Управе Мустамяэ время от времени приходится напоминать ТТУ об обязательстве содержать территорию в чистоте, но, по словам старейшины района Лаури Лаатса, в последнее время им жалоб на данную территорию не поступало.

”В одном вы можете быть уверены — управа Мустамяэ реагирует на все жалобы. Мы со всей серьезностью относимся как к благоустройству, так и безопасности района”, — заверил он.

По его мнению, вопрос не в слишком темных парках и закоулках, а в людях: ”Почему люди — и все более молодые, и все более часто — это делают, — отдельный вопрос. Серьезный вопрос, на который мы должны найти ответ как можно быстрее”.