13.09.2018, 16:10

ВИДЕО DELFI: На месте избиения подростка в Мустамяэ — следы возлияний и драки. Рядом — спортивное сооружение и жилые дома

 (23)
rus.delfi.ee
EST 26

Вчера СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен очередной акт насилия со стороны подростков.

Самосуд над сверстником произошел на территории Сютисте теэ 29а. На земле находится огороженная забором водонасосная станция AS Tallinna Vesi. Окружающая территория принадлежит Таллиннскому техническому университету. В непосредственной близости расположены спортивное здание ТТУ, многоквартирные дома и дорога. Несмотря на то, что драка происходила при свидетелях, никто в полицию не сообщил. Не сообщили в полицию и сама жертва и ее близкие. Полиция начала расследование после того, как виде стало распространяться в соцсетях.

Фотограф Delfi побывал на месте, где разворачивались события, и отметил наличие признаков того, что здесь собираются компании: многочисленные окурки, пустые бутылки из-под спиртного, осколки, пробки и прочее. В том месте, где непосредственно происходило избиение, трава примята.

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Управе Мустамяэ время от времени приходится напоминать ТТУ об обязательстве содержать территорию в чистоте, но, по словам старейшины района Лаури Лаатса, в последнее время им жалоб на данную территорию не поступало.

”В одном вы можете быть уверены — управа Мустамяэ реагирует на все жалобы. Мы со всей серьезностью относимся как к благоустройству, так и безопасности района”, — заверил он.

По его мнению, вопрос не в слишком темных парках и закоулках, а в людях: ”Почему люди — и все более молодые, и все более часто — это делают, — отдельный вопрос. Серьезный вопрос, на который мы должны найти ответ как можно быстрее”.

Говоря о благоустройстве и чистоте, Лаатс отметил, что бывают случаи, когда убранная днем территория уже к вечеру выглядит так, будто там вообще никто и никогда не убирал.

Tallinn Hockey weekend
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