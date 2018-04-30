30.04.2018, 11:55

ВИДЕО DELFI: Мягги: в Эстонии все министры — министры пиара

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rus.delfi.ee
EST 1

После утверждения своей кандидатуры на пост министра госуправления Янек Мягги сказал Delfi, что, несмотря на некоторые острые углы, центристы приняли его назначение хорошо. Мягги оценивает свою компетенцию в вверяемой ему области как хорошую.

”Не думал, что именно я стану тем, кто откроет кампанию перед грядущими выборами в Рийгикогу”, — сказал Мягги.

На вопрос о том, как он относится к утверждениям, будто его взяли прежде всего с целью управления коммуникацией, Мягги отметил, что любой министр должен говорить о своей деятельности и является в определенной степени специалистом по связям с общественностью. ”Я думаю, что в Эстонии каждый министр является министром пиара”, — сказал он.

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