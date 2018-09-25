ВИДЕО DELFI: Молодежь перед встречей с Папой Римским: это уникальная возможность, которую не хочется упустить

Ян Роос сказал, что это уникальная возможность в жизни. "Не хочу упустить ее", — сказал он. Ян ждет длинной приветливой речи и рассказа о католической вере. Его друг Йоозеп Рехепапп рассказал, как дома тоже говорят о визите прибывшего Папы. Счастливы, что Папа приезжает в гости.

Экуменическая встреча Папы Франциска с молодежью состоялась в церкви Каарли в 11:50.