25.09.2018, 12:40

ВИДЕО DELFI: Молодежь перед встречей с Папой Римским: это уникальная возможность, которую не хочется упустить

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Хелийз Немсицверидзе
Хелийз Немсицверидзе
 
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В церкви Каарли собралась молодежь для встречи с Папой Римским.

Ян Роос сказал, что это уникальная возможность в жизни. "Не хочу упустить ее", — сказал он. Ян ждет длинной приветливой речи и рассказа о католической вере. Его друг Йоозеп Рехепапп рассказал, как дома тоже говорят о визите прибывшего Папы. Счастливы, что Папа приезжает в гости.

Экуменическая встреча Папы Франциска с молодежью состоялась в церкви Каарли в 11:50.

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