06.01.2019, 19:30

ВИДЕО DELFI| Митрополит Евгений поздравил местных жителей с Православным Рождеством

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"хранить семейные ценности"
Виталий Бесчастный
редактор
Видео: Тийт Блаат
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Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил всех с Православным Рождеством Христовым.

"Я желаю всем нам, неважно какой веры исповедования вы придерживаетесь, хранить семейные ценности. Когда будет здоровая семья, будет здоровое государство. Если будет нанесен удар по семейным ценностям, а мы видим, что он наносится. Мы видим, что происходит в Западных странах, в Европе. Если это будет продолжаться, то общество рухнет", — заявил Владыка Евгений, после открытия инфо-стенда, посвященного Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря на улице Гонсиори.

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