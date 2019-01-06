ВИДЕО DELFI| Митрополит Евгений поздравил местных жителей с Православным Рождеством(2)
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил всех с Православным Рождеством Христовым.
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил всех с Православным Рождеством Христовым.
"Я желаю всем нам, неважно какой веры исповедования вы придерживаетесь, хранить семейные ценности. Когда будет здоровая семья, будет здоровое государство. Если будет нанесен удар по семейным ценностям, а мы видим, что он наносится. Мы видим, что происходит в Западных странах, в Европе. Если это будет продолжаться, то общество рухнет", — заявил Владыка Евгений, после открытия инфо-стенда, посвященного Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря на улице Гонсиори.
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