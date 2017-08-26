ВИДЕО DELFI: Михал: таллиннцы ждут для города цели, которой могла бы быть "сдвоенная столица" с Хельсинки

Кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал рассказал Delfi о своей избирательной платформе, которая поставила бы городу цель создать "сдвоенную столицу" Таллинн-Хельсинки. Избирательная платформа по большей части связана с детскими садами и пенсионерами. Основная же цель — убрать от власти все связанное с Центристской партией, и возможно, что это нужно делать даже в сотрудничестве с EKRE.

Первым делом, став мэром, Михал обещает закрыть Tallinna TV. В избирательной платформе Партии реформ также есть обещания, которые должны быть выполнены к 2030 или 2050 году.