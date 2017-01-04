Баллотирующийся в председатели Партии реформ Кристен Михал не считает хорошим тоном обнародованные однопартийцами письма и советует как Урмасу Суклесу, так и тем, кто ходит угрожать однопартийцам, посмотреть в зеркало.

О повисшем в воздухе перед выборами председателя Партии реформ напряжении дают представление события последних дней: сначала мэр Хаапсалу Урмас Суклес описал СМИ проблемы с внутрипартийными рассылками, затем Кристьян Кыльялг раскрыл случай с тестем Певкура, имевший место несколько недель назад.

"По моему мнению, достойно большого сожаления читать о такой грязной кампании, я, безусловно, осуждаю ее, порицаю ее", — прокомментировал Михал происходящее в последние дни.

"По меньшей мере я сам держал линию своей кампании и просил своих сторонников держать очень солидную, достойную линию", — отметил Михал.

"Я получал это письмо и раньше, но я этой информацией с общественностью, конечно, не делился", — заверил Михал относительно письма Кыльялга.

"Я понимаю, что Кристьян Кыльялг решил отправить это письмо после того, как Урмас Суклес отправил сегодня письмо в таком довольно обвинительном тоне и рассказал в двух газетах такие странные вещи. Я думаю, команде кампании Ханно, как Суклесу, так и тем, кто, может быть, ходит угрожать другим, следует все-таки немного посмотреть в зеркало. Это не солидная линия. И я, безусловно, советую от нее воздержаться", — сказал Михал.

В преддверии субботнего общего собрания Партии реформ баллотирующиеся в председатели партии Кристен Михал и Ханно Певкур сегодня вечером собрались перед членами Таллиннского округа, чтобы ответить на их вопросы и провести дебаты. Журналистов на дебаты не пустили.