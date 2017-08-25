ВИДЕО DELFI: Март Лаар обеспокоен терроризмом и неустойчивостью в мире

Бывший премьер-министр Март Лаар рассказал, что сейчас в основном занимается писательской деятельностью. Если ранее он писал книги про Вторую мировую войну, то сейчас пишет об Освободительной войне.

Лаар уже издал первую часть своих мемуаров, а теперь пишет вторую часть, которая уже не за горами.

Также он следит за политикой. Лаар обеспокоен терроризмом и общей неустойчивостью, которая идет как из Европы, так и из-за ее пределов. Для Эстонии это значит, что нужно вести последовательную политику.

Лаар не слишком серьезно воспринял, то что EKRE и социал-демократы в последнее время резко критиковали друг друга. По его мнению, для обеих сторон это обычный предвыборный способ собрать голоса. В то же время он согласился, что в эстонской политике происходят такие же изменения, как и во всем мире.

В доме Стенбока в четверг состоялось открытие стены с фотографиями всех премьер-министров Эстонии. На открытие этой стены пригласили всех прежних премьер-министров Эстонии.