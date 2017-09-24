ВИДЕО DELFI: Малазийку и немца впервые потчевали эстонскими национальными блюдами

Наверное каждый житель Эстонии хоть раз в жизни пробовал эстонскую национальную еду: каму, холодец, кашу мульги и черный хлеб с лососем, пишет Delfi Maitsed. Кому-то эти яства нравятся, кого-то от них воротит. Но как на них отреагируют иностранцы, которые не то чтобы не пробовали их — вообще не слышали?

Мы позвали отведать эстонских национальных блюд студентов по обмену, недавно прибывших в Эстонию: проживающую в Шотландии малазийку Шарифу Сальму Альшатри (Sharifah Salmah Alshatri) и немца Кевина Труона (Kevin Truong).