22.05.2018, 16:37

ВИДЕО DELFI: Кылварт: Таллинн намерен восстановить Горхолл, а также инвестировать в развитие общественного транспорта

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 8

Сегодня в Таллинне состоялся бизнес-форум под названием “Будущее уже сегодня”. О приоритетах и планах по развитию Таллинна рассказал председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, Таллинн намерен восстановить легендарный городской холл. По планам в том же зале будет центр конференций. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн евро.

Кылварт добавил, что город намерен инвестировать, а также развивать и дальше общественный транспорт. В начале 2017 года глава украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий обратился к Таллинну с просьбой пожертвовать старые троллейбусы.

Готов ли Таллинн пожертвовать украинскому городу старый общественный транспорт, узнаете из видеосюжета.

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