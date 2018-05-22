ВИДЕО DELFI: Кылварт: Таллинн намерен восстановить Горхолл, а также инвестировать в развитие общественного транспорта

Сегодня в Таллинне состоялся бизнес-форум под названием “Будущее уже сегодня”. О приоритетах и планах по развитию Таллинна рассказал председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, Таллинн намерен восстановить легендарный городской холл. По планам в том же зале будет центр конференций. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн евро.

Кылварт добавил, что город намерен инвестировать, а также развивать и дальше общественный транспорт. В начале 2017 года глава украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий обратился к Таллинну с просьбой пожертвовать старые троллейбусы.

Готов ли Таллинн пожертвовать украинскому городу старый общественный транспорт, узнаете из видеосюжета.