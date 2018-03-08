ВИДЕО DELFI: Кылварт ответил на обвинения реформистов и рассказал, нравится ли ему Путин

Реформисты обвиняют правящую Центристскую партию в пророссийской политике правительства. Заместитель председателя Центристской партии, и председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт ответил на обвинения реформистов. Также Кылварт рассказал о своем отношении к Путину.

Реформисты спрашивают, почему центристы для правительства выбрали пророссийский путь, приводя в пример встречу Михаила Кылварта и Михаила Швыдкого, специального представителя президента РФ Владимира Путина по культуре.

По словам Михаила Кылварта, осенью прошлого года Михаил Швыдкой действительно приезжал в Эстонию, однако миссия его визита не была политической.

Кылварт отметил, что Швыдкой встречался также с министром культуры Индреком Сааром (Социал-демократическая партия) и министром образования Майлис Репс (Центристская партия), а также с представителями Министерства иностранных дел.

Свою встречу со Швыдким Кылварт считает полезной, поскольку были достигнуты определенные договоренности в сфере образования.

"Я считаю, что это была хорошая возможность пообщаться на те темы, которые интересуют в том числе городские власти. Более того, были достигнуты определенные договоренности в сфере образования", — пояснил Кылварт.

В частности, речь шла о том, чтобы логопеды из Эстонии могли получать в России дополнительное образование, проходить курсы и участовать в семинарах.

Зампредседателя ЦП отметил, что сотрудничество Россиии и Эстонии в сферах культуры и образования не прекращаются, несмотря на политическую ситуацию. "Здесь не должно быть никаких препятствий. Политическая сфера может меняться, а для того, чтобы восстанавливать отношения, нужна какая-то база", — сказал Кылварт.

Политического сотрудничества РФ и ЭР нет

"Политического сотрудничества между двумя партиями, которые представляют разные страны, на данный момент нет", — заверл Кылварт, отвечая на вопрос, в какой стадии находится договор между Центристской партией и Единой Россией.

Он добавил, что об этом договоре политические оппоненты Центристской партии регулярно вспоминают в рамках предвыборных кампаний. "По содержанию говорить здесь не о чем. Эта тема абсолютно искусственная", — подчеркнул Кылварт.

"Договор формально между двумя партиями существует. Он существует на бумаге. Однако мы не можем констатировать никакого сотрудничества в рамках этого договора", — сказал зампредседателя Центристской партии.

Кылварт уверен, что вопрос о сотрудничестве ЦП и ЕР обсуждается только для того, чтобы нагнетать обстановку и вызывать напряжение как внутри эстонского общества, так и между двумя странами.

Между тем, Кылварт уверен, что с соседями надо поддерживать отношения. "Сейчас мы все понимаем, что сотрудничества между Эстонией и Россией в широком плане, на конструктивной основе, — нет. Но это не значит, что два соседа должны жить в напряжении по отношению к друг другу”, — считает политик.

Нравится ли Михаилу Кылварту Путин как президент России? Отвечая на этот вопрос, Кылварт сослался на то, что оценку Путину должны давать граждане России. "И у них будет такая возможность. Насколько мне известно, там пройдут выборы. Россияне дадут оценку своему президенту или может быть новому президенту. Посредством лидера одного или другого государства вносить дополнительное напряжение внутри нашей страны, на мой взгляд, это просто безответственно. И я считаю, что это вполне нормально, что Владмир Путин может нравится одним людям и не нравится другим, в том числе и нашей стране”, — сказал Кылварт.

О том, что сказал бы Михаил Кылварт Путину, если бы представилась такая возможность, вы узнаете в видеосюжете.