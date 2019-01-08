08.01.2019, 12:09

ВИДЕО DELFI | Кристина Каллас: давайте без России решать нашу собственную серьезную проблему!

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Роман Старапопов
Тийт Блаат
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EST 13

Партия "Ээсти 200", разместившая в центре Таллинна скандальную рекламу, в которой призывают русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга, рассказала о цели кампании. Кстати, на следующий день плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе.

В интервью Delfi первым делом председатель правления ”Ээсти 200” Кристина Каллас принесла свои извинения тем, кто обиделся на рекламу. "Но у нас не было другого выбора", — сразу заявила Каллас. По ее словам, в Эстонии русские и эстонцы до сих пор живут в параллельных мирах.

Цель это рекламы была — возбудить общество, чтобы оно начало говорить на эту тему. "Вы сами представляете, если бы я вывесила все плакаты "Ээсти 200" за интеграцию, то кто отреагировал бы?" — заметила Каллас.

Председатель партии добавила, что тема интеграции и отношения русских и эстонцев — это очень болезненная тема для общества. Что касается реакции общества на рекламу, то Каллас признала, что партия не ожидала такой реакции.

"Мы увидели, что эта тема очень остра. Болезненные корни этой проблемы сидят очень глубоко", — говорит Каллас и добавляет, что эта проблема так просто не решится.

По словам Каллас, русские давно знают об этой проблеме. "Они каждый день чувствуют эту проблему. Конечно, для них эти плакаты были болезненными. Я сильно извиняюсь за то, что мы причинили вчера русским. Но важно было, чтобы все общество вздрогнуло и задумалось: какая на самом деле у нас самая серьезная проблема", — добавила она.

Председатель "Ээсти 200" сказала, что негативная реакция поступала и от эстонцев, которые считают, что их партия раскалывает общество, вывешивая подобные плакаты.

"Но мы просто поставили по середине Таллинна зеркало. И что мы там увидели — нам не понравилось. Почему? Нам очень многие извне довольно часто показывают это зеркало. И мы чувствуем себя очень неловко и нестабильно из-за того, что на самом деле знаем, что эта проблема у нас есть, — рассуждает Каллас. — Правильно? Мы же знаем, что это очень серьезная проблема для эстонского общества. Так почему, когда кто-то выставил эту проблему на одну остановку в Таллинне, то мы все задрожали? Потому что мы поняли, что кто-то нажал на очень болезненный момент в эстонском обществе".

Не боится ли партия, что эту кампанию российские СМИ могут подать иначе и использовать как пропаганду? "Ой, слушайте! Мы 28 лет не можем решить нашу проблему с русскими СМИ. 28 лет они могут играть так, как они хотят, потому что эта проблема существует. Давайте без России, наконец, решать нашу собственную серьезную проблему. Давайте!" — призвала Каллас.

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Спасибо за ответы и удачи!
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