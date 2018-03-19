ВИДЕО DELFI: ”Кому нужно было это представление?” Обсуждаем выборы в РФ

В студии Delfi политолог Пеэтер Тайм и главный редактор русского Delfi Дмитрий Кукушкин обсуждают результаты выборов в России.

”Прискорбно, что анализировать мы не можем. Мы не знаем действительных цифр, не знаем, сколько было нарисовано. Вчера я очень тщательно следил за социальными сетями, где было выложено достаточно много записей как с официальных камер с участков, так и снятых самим народом. Нарушений было огромное количество”, — говорит Тайм.

”Тех, кто голосовал не за Путина, были единицы. У нас, например, было интервью с парой, которая проголосовала за Собчак. […] Для многих это был как праздник, где они концентрируются вокруг Путина. Своего рода символ. Тем самым люди показывают, что вместе с Путиным защищают Россию”, — рассуждает Кукушкин.

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