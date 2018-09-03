ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

Мероприятие в этот раз проходило на трех языках : русском, эстонском и английском, а что самое главное — совершенно бесплатно. Любой желающий мог принять в нем участие — главное, успеть вовремя взять в библиотеке "книгу".

В рамках ”Живой библиотеки” роль "книг" играют настоящие люди, которые представляют различные социальные группы или профессии, попадающие под определенные стереотипы. Таким образом, "прочитав" книгу, каждый участник может узнать для себе что-то новое — и, быть может, избавиться хоть от каких-нибудь предрассудков.

Однако, как говорит организатор мероприятия Анна Морозова, "Живая библиотека" помогает не только "читателям" лучше понять окружающих их необычных людей, но и самим рассказчикам, так как они могут выговориться и быть услышанными.

В роли рассказчиков в этот раз выступили, например, люди с особыми потребностями, эстонец-мусульманин, модель, представители ЛГБТ-сообщества, защитница прав животных, кришнаит, буддист, бывший наркоман, чернокожий юноша, феминистка, страдающий шизофренией человек, представитель полиции и другие.

Delfi поговорил с бодимодификатором по прозвищу Celios и с аюрведическим терапевтом Оксаной Заозерской, которые рассказали, зачем они решили принять участие в "Живой библиотеке" и на какие результаты рассчитывают.

Организатор мероприятия Анна отметила, что следующая такая библиотека, скорее всего, состоится уже совсем скоро — в октябре.