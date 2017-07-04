ВИДЕО DELFI: Какое впечатление осталось у иностранцев от Праздника песни и танца

XII Молодежный праздник песни и танца привлек множество гостей из разных стран. Delfi узнал впечатления от праздника у владеющего магазином в Таллинне камерунца Эдмонда Эбота и его друга из Конго, основавшего ресторан в столице Кевина Адамса.

Праздник и красочное шествие, в котором они приняли участие, оставили у иностранцев интересные впечатления об общности и культуре — и даже напомнили им о доме. По их словам, они никогда не видели такое большое скопление народа.

Что же им не понравилось? Очереди за едой! Да и вообще очереди везде во время праздника.