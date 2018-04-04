04.04.2018, 14:57

ВИДЕО DELFI: Как русскому в Эстонии "пробиться" в жизни и занять достойную позицию на рынке труда?

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Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Оливер Тсупсман
Видео: Оливер Тсупсман
EST 8

Только ли от уровня знания эстонского языка должно зависеть ваше трудоустройство? Как работодатели обязаны реагировать на изменения в структуре населения? Почему уроженцы Нарвы выглядят более конкурентоспособными на эстонском рынке труда на фоне русскоязычнх из других регионов? Обо всем этом и многом другом мы в студии Delfi побеседовали со специалистом по коммуникации Катериной Даниловой, которая выступила в среду на ежегодной конференции Союза работодателей Эстонии "Полет воздушного змея", проходящей в этом году под названием "Как нам не пропасть?".

Конференция Союза работодателей ”Полет воздушного змея” на этот раз фокусируется на крупнейших вызовах для Эстонии — сокращающемся населении и связанными с этим проблемами. 100 лет независимого существования, по идее, должны были дать народу некий опыт того, как выжить и не пропасть. Но так ли это? Население стареет, рабочих рук не хвататет, политики забираются в кошельки уже следующих поколений и раздают обещания в стиле захмелевших деревенских мужиков на пороге корчмы: ”Всех угощаю за свой счет, с вишенками!”. Продолжая в таком стиле, мы потеряем помогавший нам до сих пор попутный ветер.

Целью конференции "Как нам не пропасть?" (Kuidas me kestame? — эст.) является определить, кто это — ”мы”, что значит ”не пропасть” и найти решение проблем. Понимаем ли мы это одинаково или видим различные возможности? Устоим ли мы и за счет чего, как будем содержать государство, если нас останется 800 тысяч? Это кризис или нет? Если это кризис, то как с ним бороться? Хотя это конференция работодателей, хотим взглянуть на положение более широко.

Ответы мы будем 4 апреля сообща искать в ходе совместного похода в баню. ”Баня — доктор для бедняка”, гласит пословица. В банях рожали и провожали в последний путь. В парилке можно поговорить обо всем откровенно. Все равны, свободны от украшательств.
”Попаримся” вместе с ведущими предпринимателями, общественными деятелями и политиками Эстонии и поговорим начистоту!

Программа конференции Союза работодателей "Полет воздушного змея-2018" здесь.

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