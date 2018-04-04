ВИДЕО DELFI: Как русскому в Эстонии "пробиться" в жизни и занять достойную позицию на рынке труда?

Целью конференции "Как нам не пропасть?" (Kuidas me kestame? — эст.) является определить, кто это — ”мы”, что значит ”не пропасть” и найти решение проблем. Понимаем ли мы это одинаково или видим различные возможности? Устоим ли мы и за счет чего, как будем содержать государство, если нас останется 800 тысяч? Это кризис или нет? Если это кризис, то как с ним бороться? Хотя это конференция работодателей, хотим взглянуть на положение более широко.

Ответы мы будем 4 апреля сообща искать в ходе совместного похода в баню. ”Баня — доктор для бедняка”, гласит пословица. В банях рожали и провожали в последний путь. В парилке можно поговорить обо всем откровенно. Все равны, свободны от украшательств.

”Попаримся” вместе с ведущими предпринимателями, общественными деятелями и политиками Эстонии и поговорим начистоту!

Программа конференции Союза работодателей "Полет воздушного змея-2018" здесь.