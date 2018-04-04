ВИДЕО DELFI: Как русскому в Эстонии "пробиться" в жизни и занять достойную позицию на рынке труда?

Только ли от уровня знания эстонского языка должно зависеть ваше трудоустройство? Как работодатели обязаны реагировать на изменения в структуре населения? Почему уроженцы Нарвы выглядят более конкурентоспособными на эстонском рынке труда на фоне русскоязычнх из других регионов? Обо всем этом и многом другом мы в студии Delfi побеседовали со специалистом по коммуникации Катериной Даниловой, которая выступила в среду на ежегодной конференции Союза работодателей Эстонии "Полет воздушного змея", проходящей в этом году под названием "Как нам не пропасть?".
Конференция Союза работодателей ”Полет воздушного змея” на этот раз фокусируется на крупнейших вызовах для Эстонии — сокращающемся населении и связанными с этим проблемами. 100 лет независимого существования, по идее, должны были дать народу некий опыт того, как выжить и не пропасть. Но так ли это? Население стареет, рабочих рук не хвататет, политики забираются в кошельки уже следующих поколений и раздают обещания в стиле захмелевших деревенских мужиков на пороге корчмы: ”Всех угощаю за свой счет, с вишенками!”. Продолжая в таком стиле, мы потеряем помогавший нам до сих пор попутный ветер.