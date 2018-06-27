27.06.2018, 19:36

ВИДЕО DELFI: Как чернокожим живется в Эстонии и что они думают о расистских высказываниях Хельме

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rus.delfi.ee
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Председатель EKRE Март Хельме назвал чернокожих студентов пустоголовыми. Delfi решил выяснить, что они сами думают об этом высказывании и как им живется в Эстонии.

Джошуа, Раймонд и Акинсания до того, как попали сюда, об Эстонии ничего не знали. ”Первое, что бросается в глаза, так это то, что люди постоянно на тебя смотрят”, — говорит Джошуа. ”Зачастую первое, о чем тебя спрашивают здесь, это почему именно Эстония? Это очень странный вопрос” , — добавляет он и говорит, что оттуда, где он родом, у иностранца первым делом спрашивают, из какой страны он приехал и как у него дела.

”Если кто-то хочет познакомиться с тобой и начать разговор, то первым делом спрашивает, не беженец ли я”, — подхватывает Раймонд.

”Если ты политик, то ты не должен использовать свою платформу для того, чтобы мобилизовать людей ненавидеть кого-то. Это неэтично, — комментирует Джошуа высказывания Хельме. — У меня создается впечатление, что эстонцам кажется, что государство не представляет их интересы. Государство представляет больше ЕС, нежели жителей страны”.

”В Transferwise можно увидеть много чернокожих. Вряд ли Transferwise в них бы поверила и наняла, если бы они были пустоголовыми. То же самое в Taxify”, — рассуждает Акинсания.

В следующем видео молодые люди рассказывают свои истории о приезде в Эстонию и о том, насколько ожидание соответствовало реальности:

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